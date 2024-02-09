Житель Ноябрьска убил соседа из-за обиженной женщины

В Ноябрьске будут судить мужчину, который до смерти избил соседа из-за женщины.

Как сообщает Следком округа, в Ноябрьске отправили в суд дело 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Драка случилась в сентябре 2023 года между жильцами одного подъезда. Обвиняемый так избил неприятеля, что тот скончался от черепно-мозговой травмы.

Как сообщает «Ямал 1», в гости к погибшему пришли друзья, которые оскорбили сожительницу 37-летнего горожанина. По всей видимости они повстречались в подъезде. Гражданский супруг обиженной женщины пошёл разбираться к соседу.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube