Ямальские лесничества сажали неправильные сосны в рамках нацпроекта «Экология»

В окружном учреждении, подведомственном департаменту природы ЯНАО, нашли нарушения. Речь идёт о деятельности ОАУ «Леса Ямала». Природоохранная прокуратура выяснила, что сотрудники учреждения не контролировали высадку сосны во время работ по лесовосстановлению на территории автономного округа в рамках исполнения госзадания.



«Ответственными лицами не обеспечен контроль качества используемого посадочного (посевного) материала: расхождения с установленными требованиями допущены в части высоты, диаметра корневой шейки и возраста саженцев сосны обыкновенной», – говорится в сообщении ведомства.

Руководителю ОАУ «Леса Ямала» внесено представление об устранении нарушений закона, в результате чего окружным учреждением приняты меры к их устранению и недопущению подобного впредь, 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. И.о. гендиректора автономного учреждения является Анатолий Усякин.

Как уточнили в надзорном ведомстве, работы выполнялись в рамках нацпроекта «экология».

Салехард, Наталья Ефремова

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