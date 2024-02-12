Надолго сядут за решётку мужчины за предложение несовершеннолетним девушкам наркотиков на Ямале

В Ноябрьске длительные сроки заключения получили мужчины, которые склонили несовершеннолетних девушек к употреблению наркотиков. Одному из них придётся провести 12 лет в колонии строгого режима, другому – 11 лет.

Происшествие имело место ещё в 2021 году. «Мужчины, находясь в компании с несовершеннолетними девушками, склонили их к употреблению наркотических средств. Кроме того, один из осуждённых – 32-летний мужчина – систематически предоставлял наркозависимым лицам, с которыми у него сложились доверительные отношения, жилое помещение для потребления наркотических средств. При этом он предварительно согласовывал с ними условия по соблюдению мер конспирации, а также принятию мер к сокрытию следов преступления», – рассказали в Следкоме Ямала.

Один из обвиняемых во время расследования скрылся, однако в январе 2022 года его задержали в Тюмени.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершённые в отношении несовершеннолетних). Кроме того, один из них осуждён за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств по ч.1 ст.232 УК РФ.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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