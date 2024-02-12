В Новом Уренгое в отделе полиции насмерть забили человека

Следователи завершили уголовное дело о ЧП в отделе полиции Нового Уренгоя. В камере для задержанных гражданин Кыргызстана до смерти забил другого мужчину. Инцидент случился в августе 2023 года. Иностранец прибыл в Новый Уренгой для работы. Его осудили.

«Обвиняемый мужчина работал в одной из коммерческих организаций Нового Уренгоя. В августе 2023 года он распивал спиртные напитки на улице, за что был задержан сотрудниками полиции и препровождён в специальное помещение отдела полиции, где помимо него находилось двое мужчин. Один из них начал мешать подсудимому спать, толкал его, хватал за одежду, выражался в его адрес нецензурной бранью. В ответ на эти действия подсудимый нанёс потерпевшему множественные удары кулаками по голове и телу», – говорится в материалах СУ СК ЯНАО.

Где в это время были сотрудники полиции и почему они не пресекли избиение – не сообщается.

От травм и ушибов потерпевший скончался в больнице через полтора часа. Травма живота привела к разрыву селезёнки.

Приговором Новоуренгойского городского суда ЯНАО от 30.10.2023 33-летний гражданин Кыргызской Республики осуждён по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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