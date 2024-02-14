Губернатор Артюхов назначил нового ответственного за комментарии в своих соцсетях

Координировать ответы чиновников на комментарии под постами губернатора ЯНАО теперь будет департамент внутренней политики. Ранее этим занимался аппарата губернатора Дмитрия Артюхова. Соответствующие поправки в документы подписаны губернатором. Изменения вступят в силу с 15 февраля 2024 года.

Согласно поправкам, из положения об аппарате губернатора исключается абзац, посвящённый полномочиям по обработке обращений граждан через официальные аккаунты г-на Артюхова.

Звучал он так: «Организация и координация деятельности ответственных лиц в исполнительных органах автономного округа, органах местного самоуправления в автономном округе при обработке сообщений граждан или организаций, разместивших сообщение на официальных аккаунтах губернатора автономного округа, с использованием информационно-аналитической системы «Инцидент Менеджмент».

Как пояснили в правительстве, соцсети в целом относятся к зоне ответственности департамента внутренней политики, поэтому было принято такое решение.

Салехард, Наталья Ефремова

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