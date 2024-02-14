На Ямале откроют эстетические классы и будут выдавать детям витамин D

На Ямале появится несколько новых мер поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём телеграм-канале. Они коснутся образования, здравоохранения, досуга малышей. Новшества приурочены к Году детства.

Здравоохранение

Одной из таких мер станет выдача витамина D. Его получат почти 27 тысяч детей. Препарат будут выдавать ежегодно.

В детские поликлиники закупят приборы визуализации вен. В ближайшие три года в больницах Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска и Надыма появятся 27 таких аппаратов. Первые девять регион закупит уже в этом году.

Центры патологии речи будут работать не только в Ноябрьске и Новом Уренгое, но и на базе детских поликлиник в Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале, до 2027 года – в Надыме и Салехарде.

«Детей с особенностями здоровья регион обеспечит умными камерами «Жираф» для домашнего осмотра. С их помощью можно снять фото и видео состояния уха, горла, носа и кожи, загрузить в специальное приложение и получить онлайн-консультацию дежурного педиатра больницы по месту жительства», – рассказывают в правительстве Ямала.

Малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела, обеспечат мониторами дыхания.

По просьбе молодых семей сертификат на проверку репродуктивного здоровья будет действовать три года, а не год.

Образование

На Ямале действует концепция усиления физико-математического профиля. В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске работают опорные школы с современными лабораториями. С 2024 года на их базе будут созданы математические классы для начальной школы.

В Ноябрьске и Новом Уренгое планируется открыть эстетические классы для учеников начальных школ: для тех, кто хочет танцевать, рисовать, играть в театре

В школах появятся олимпиадные тренеры. Новшество затронет пять дисциплин: право, обществознание, историю, английский и китайский язык. Далее подход будет расширен на все 24 предмета, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников.

В этом году в школах откроется три ресурсных класса для детей с аутизмом. В прошлом году такие классы заработали в школах Салехарда и Ноябрьска. К 2025 году планируется охватить все муниципалитеты.

В школах начнут вводить занятия по обучению навыкам плавания и катания на коньках.

В этом году на Ямале планируют масштабировать опыт создания подростковых клубов «у дома». Сейчас первые шесть работают в Ноябрьске. К 2028 году их будет в четыре раза больше.

На железнодорожном вокзале в Новом Уренгое и в здании речного порта окружной столицы появятся развивающие детские площадки.

Салехард, Наталья Ефремова

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