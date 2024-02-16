Прокуратура заставляет мэрию Салехарда скорее переселить из ветхого дома семью с детьми

Прокуратура поможет многодетной семье из посёлка Пельвож быстрее переселиться в новый дом.

«Дом, в котором проживала семья, ещё в 2021 году признан непригодным для проживания со сроком отселения жильцов до конца 2029 года. При этом конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии, что свидетельствовало об угрозе причинения вреда жизни здоровью граждан, проживающих в нём», – рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Там добавили, что чиновники администрации Салехарда не учли фактическое состояние дома.

Прокурор города направил иск в суд о предоставлении благоустроенного жилья на условиях договора социального найма взамен непригодного для проживания.

«Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал орган местного самоуправления представить семье благоустроенную квартиру», – говорится в материалах надзорного ведомства.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Наталья Ефремова

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