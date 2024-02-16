За дебош со стаканом в поезде на Ямале осудили хулигана

На Ямале за драку в поезде с использованием стакана осудили жителя Республики Татарстан.

Потасовка случилась в мае 2023 года. Хулиган – ранее судимый 34-летний житель г. Бугульма.

«Во время нахождения пассажирского поезда № 331 сообщением Новый Уренгой-Уфа на станции Пурпе нанёс разбитым стаканом пассажиру поезда два удара в область головы и шеи, причинив ему лёгкий вред здоровью»,– уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

В суде хулиган вину признал, раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде принудительных работ на 8 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.

Квалификация – причинение умышленного причинения вреда здоровью пассажиру поезда (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Губкинский, Наталья Ефремова

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