На Ямале из головы ребёнка извлекли дробь

В Новом Уренгое нейрохирурги достали из головы ребёнка три свинцовых шарика – дробь. Маленький пациент прибыл из тундры вертолётом санавиации. Как сообщили в больнице, дробь попала в ребёнка во время игры.

«Играя, мальчик бросил в огонь патрон, начинённый дробью, тот, взорвавшись, ранил ребенка осколками. Экстренно после проведения компьютерной томографии мальчик был прооперирован. Нейрохирург Вадим Иванов сначала извлёк дробь из мягких тканей головы, затем, чтобы исключить подозрение на проникающее ранение черепа, произвёл ревизию раны. Убедившись, что кости черепа целы, Вадим Николаевич наложил швы и обработал входные отверстия», – рассказали в больнице Нового Уренгоя.

Мальчик 5 дней провёл в больнице.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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