В Тазовском районе в отношении директора муниципальной конторы возбудили дело

После проверки прокуратуры силовики возбудили уголовное дело о растрате в отношении директора тазовского муниципального учреждения. Речь идёт о МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования».

Прокуратура обнаружила, что директор трудоустроил в учреждение своих близких родственников (сына и сестру). При этом нанимателя он не уведомила о возникшем конфликте интересов.



«Кроме того, директор в 2021 и 2023 годах издал незаконные приказы о премировании подчинённого работника. Полученные денежные средства он присвоил себе. Бюджету района причинён ущерб – более 275 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённая лицом с использованием своего служебного положения).



Также прокурор района внёс главе Тазовского района Виктору Югаю представление, в котором инициирован вопрос о прекращении полномочий директора учреждения в связи с утратой доверия.



«Результат рассмотрения представления, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры автономного округа», – уточнили в прокуратуре.

Сейчас директором учреждения, о котором идёт речь, судя по официальному сайту, является Ирина Чернышева.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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