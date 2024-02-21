На дороге Лабытнанги-Бованенково машина столкнулась с поездом

На автодороге «Лабытнанги-Бованенково» на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль. О ЧП правоохранители сообщают 21 февраля 2024 года.

«По предварительным данным, водитель совершил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом», – уточнили в Госавтоинспекции Ямала.

Пострадавших в аварии нет.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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