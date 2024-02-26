В Тарко-Сале фирму оштрафовали за съёмку города с высоты

В Пуровском районе компанию и её директора оштрафовали на 200 тыс. рублей за съёмку Тарко-Сале с высоты.

«Представитель юрилица в декабре 2023 года в отсутствие соответствующего разрешения органов местного самоуправления запустил в целях фотосъемки над территорией гТарко-Сале квадрокоптер, не поставленный на государственный учёт»,– говорится в материалах Уральской транспортной прокуратуры.

Компанию и исполнительного директора привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4, ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ).

Пуровский район, Наталья Ефремова

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