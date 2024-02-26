В Пуровском районе тушили пожар в кабине тепловоза

В Пуровском районе Ямала горела кабина тепловоза. ЧП случилось около 11 часов 26 февраля в 2 километрах от ж/д Коротчаево в сторону ж/д г. Новый Уренгой.
«Через несколько минут спасатели были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось горение кабины, внутри никого не было. В 12:23 ликвидировано открытое горение на площади 30 кв.м. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет», – сообщили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО.
Локомотив двигался по маршруту ж/д Коротчаево – ж/д Тихая, тянул 67 порожних грузовых полувагонов и цистерн. Состав перемещен на резервный путь.
Проблем с движением поездом не возникло – задержек на данном участке нет.
Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.
Пуровский район, Наталья Ефремова
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