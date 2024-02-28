В Салехарде задержали неадекватного водителя на внедорожнике

В Салехарде задержали неадекватного водителя, который оказался пьян. Мужчина управлял «Митсубиси Аутлендер» и привлёк внимание горожан из-за странных манёвров. В итоге его после преследования остановили сотрудники полиции у дома 24 по ул. Чубынина. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

«26.02.2024 вечером внимание жителей Салехарда привлёк водитель чёрного автомобиля «Митсубиси Аутлендер», передвигавшийся по улицам города с явным нарушением правил дорожного движения, при этом совершая наезды на препятствия.



Как сообщает прокуратура Ямала, водитель ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«По факту управления автомобилем в состоянии опьянения отделом дознания ОМВД по Салехарду возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», – уточнили в надзорном ведомстве.



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Салехарда.

Салехард, Наталья Ефремова

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