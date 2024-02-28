В Салехарде осудят хулигана за повреждение теплой остановки

В Салехарде будут судить мужчину за повреждение тёплой остановки. Обвиняемый – житель Свердловской области. Он разбил комплекс в декабре прошлого года.

«Мужчина, находясь внутри остановочного комплекса «Поликлиника», расположенного по ул. Мира, ударом ноги разбил стеклопакет, тем самым нарушив целостность отапливаемого комплекса. Администрации причинён ущерб – более 58 тыс. рублей»,– рассказали в прокуратуре Ямала.

Прокуратура также через суд намерена взыскать с хулигана ущерб.

Свердловчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте).

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube