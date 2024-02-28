Бешенством оленей на Ямале могли заразить песцы из соседнего региона

Ветеринары Ямала заявили, что оленей бешенством могли заразить красноярские песцы. Полярные лисицы, по данным специалистов, мигрируют и могут принести заразу.

Как сообщили «Ямал Медиа» в службе ветеринарии, у оленей в северных районах Ямала предварительно установлено бешенство. .Диагноз должны подтвердить в лаборатории, пробы туда уже отпаавили.

«Источником инфекции, выявленной в Ямальском районе, могут быть больные бешенством песцы, которые мигрируют из Красноярского края. В период гона песцов оленеводы усиливают охрану стада, чтобы предотвратить контакт с хищниками, а все собаки в стаде привиты», – сообщает «Ямал Медиа» со ссылкой на ветеринарию.

Число больных животных там не назвали.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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