Тазовские чиновники закрыли вход в расселённые дома только после замечания прокуратуры

Прокуратура обратила внимание на жалобы жителей посёлка Тазовский. Ямальцы написали, что власти не закрыли от посторонних расселённые ветхие дома. Сотрудники надзорного ведомства поручили чиновникам заняться проблемой.

«Прокуратура Тазовского района по публикации в соцсети «Вконтакте» провела проверку по факту ненадлежащего содержания заброшенных многоквартирных домов в п. Тазовский. На протяжении длительного времени органами местного самоуправления района не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенным домам в посёлке, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», – говорится в сообщении прокуратуры.



Прокурор района главе Тазовского района Виктору Югаю внёс представление об устранении нарушений закона.



После этого свободный доступ к потенциально опасным заброшенным зданиям ограничен.

фото - прокуратура ЯНАО

Тазовский район, Наталья Ефремова

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