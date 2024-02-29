Тундровик с Ямала сядет на 14 лет за поджог квартиры и смерть человека

На 14 лет в колонию строгого режима отправляют жителя тундры Ямала. Он поджег квартиру своего знакомого, которому хотел отомстить. Однако того самого знакомого дома не было. В квартире был гость, случайный человек. Он погиб во время пожара. Не смутил поджигателя даже тот факт, что в соседней квартире ночевали его родные, которые во время пожара тоже могли погибнуть.

Подробности трагедии напоминают в Следкоме Ямала.

Поджог случился в канун Нового года – в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года.

«На фактории Юрибей Тазовского района произошел пожар в модульном деревянном двухквартирном доме, в котором погиб мужчина. Накануне происшествия семья местных жителей, следовавшая на снегоходе из посёлка Гыда в тундру, остановилась на отдых у местного жителя, проживавшего в одной из квартир этого дома. Один из гостей – 27-летний мужчина, узнав, что в соседней квартире проживает его знакомый, к которому он испытывает давнюю неприязнь, ночью зашёл к нему в тамбур и с целью мести совершил поджог шторы над входной дверью квартиры.ю»,– уточнили в СУ СК Ямала.

Огонь быстро распространился по всему строению деревянного брусового дома. Дом сгорел вместе с имуществом.

«Когда жители фактории пытались потушить пламя, мужчина скрылся с места преступления»,– рассказали следователи.

В результате пожара погиб мужчина 2003 года рождения.

Поджигатель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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