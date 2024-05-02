На Ямале турист ночью упал с горы и сломал ногу

На Ямале спасатели оказали помощь туристу, который ночью упал с горы.

Инцидент произошел в Харпе, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Ночью 1 мая в «Ямалспас» от дежурного системы «112» поступило сообщение о том, что в 25 км от пгт. Харп необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги.

Экстренные службы выехали к месту вызова, где начали искать пострадавшего. Ситуация осложнялась отсутствием дорог и плохой погодой. Но мучину успешно нашли и доставили в больницу Харпа.

Салехард, Елена Васильева

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