«Ямалкоммунэнерго» наказали за отсутствие фильтра на трубе котельной

Прокуратура наказала «Ямалкомунэнерго» за отсуствие фильтра на трубе котельной. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, речь идет о Пуровском филиале предприятия. В ходе проверки было установлено, что в котельной в деревне Харампур нет установки очистки газа.
Природоохранным прокурором в связи с этим был направлен иск в суд об обязании организации оборудовать установками очистки газа источника выбросов, которое судом оставлено без удовлетворения.
Не согласившись с выводами суда первой инстанции, природоохранным прокурором было несено апелляционное представление.
Судом автономного округа принято новое решение, которым требования прокурора полностью удовлетворены.
Фактическое устранение нарушений и реализация мероприятий находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
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