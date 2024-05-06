Губернатор ЯНАО Артюхов поднимет зарплаты чиновникам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов повышает зарплаты госслужащим на 4%. В число тех, кто получит прибавку, войдут следующие категории:

– работники государственных учреждений округа;

– лица, замещающих госдолжности;

– госслужащие ЯНАО;

– работники органов госвласти округа, замещающие должности, не являющиеся должностями гос службы;

– работники, осуществляющие транспортное обслуживание представительств ЯНАО.

Зарплаты вырастут с 1 октября 2024 года, говорится в проекте постановления губернатора Ямала об индексации.

В пояснительном комментарии пресс-служба главы региона сообщает, что повышение зарплат возможно благодаря параметрам прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год.

Узнать, сколько сейчас получают заместители губернатора Ямала и руководители департаментов, невозможно. Чиновникам разрешили не публичить декларации и они пользуются этой возможностью.

Салехард, Наталья Ефремова

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