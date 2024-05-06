Губернатор ЯНАО Артюхов поднимет зарплаты чиновникам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов повышает зарплаты госслужащим на 4%. В число тех, кто получит прибавку, войдут следующие категории:
– работники государственных учреждений округа;
– лица, замещающих госдолжности;
– госслужащие ЯНАО;
– работники органов госвласти округа, замещающие должности, не являющиеся должностями гос службы;
– работники, осуществляющие транспортное обслуживание представительств ЯНАО.
Зарплаты вырастут с 1 октября 2024 года, говорится в проекте постановления губернатора Ямала об индексации.
В пояснительном комментарии пресс-служба главы региона сообщает, что повышение зарплат возможно благодаря параметрам прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год.
Узнать, сколько сейчас получают заместители губернатора Ямала и руководители департаментов, невозможно. Чиновникам разрешили не публичить декларации и они пользуются этой возможностью.
Салехард, Наталья Ефремова
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