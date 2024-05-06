В природном парке Ингилор ввели карантин по бешенству

В природном парке Ингилор, который власти Ямала продвигают, как крупный туристический объект, введён карантин по бешенству. Ограничения установлены со 2 мая распоряжение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных (песец) на территории природного парка «Ингилор» в муниципальном округе Приуральский район до их отмены по истечении 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами», – говорится в документе.

Падёж дикого животного от бешенства произошёл в район озера Ядхыто, участок «Ингилорский», кордон № 1 «Морозова». Неблагополучным пунктом признали территорию радиусом 500 метров от эпизоотического очага.

Теперь вакцинация против бешенства ждёт всех восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих, а также крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 дней и более, в эпизоотическом очаге.

Именно в паре Ингилор расположен горный массив Рай-Из, где будут строить горнолыжку.

В природном парке «Ингилор» обитает более ста овцебыков.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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