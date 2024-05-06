9 мая закроется ледовая переправа между Лабытнанги и Салехардом

Ледовая переправа между городами Лабытнанги и Салехарде через реку Обь будет закрыта в ночь с 9 на 10 мая 2024 года. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала. С 10 мая перевозить пассажиров будут подушки.

«Первый рейс запланирован на 6.45 утра, последний в 23.00. Рейсы в пиковые часы, утром и вечером, выполняются по накоплению, остальные – по расписанию. Стоимость проезда составит 170 рублей для взрослого, 85 рублей для ребёнка и 17 рублей за провоз 10 кг багажа.», – уточняют в ведомстве.

Как сообщил начальник отдела развития водного транспорта профильного департамента ЯНАО Алексей Костогрыз, при неблагоприятных погодных условиях, таких как ветер и низкая видимость, рейсы не выполняются. «Суда на воздушных подушках будут перевозить пассажиров до того момента, пока это будет возможно», – цитирут в департаменте г-на Костогрыза.

После закрытия движения по ледовой переправе специалисты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно со спасателями «Ямалспас» будут дежурить на берегу и ловит нарушителей.

Салехард, Наталья Ефремова

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