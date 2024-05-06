Во дворах на Ямале поставят видеокамеры за счёт бюджета

На Ямале во дворах и подъездах установят камеры видеонаблюдения. Проект рассчитан на пять лет. В правительстве округа сообщают, что за этот период к системе видеонаблюдения добавят 225 камер во дворах и 1154 камеры в подъездах. Начнут в 2024 году.

«В Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги и Надыме подключат 37 камер во дворах и 138 в подъездах. Последние будут оборудованы функцией распознавания лиц. Все камеры подключат к единой системе видеонаблюдения», рассказали в пресс-службе губернатора округа.

В Салехарде в 2020 году попробовали установить камеры в 13 домах. Результаты оказались хорошими.

Камеры во дворах поставят в рамках программы «Мой двор», которую анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Власти обещают преобразить 403 дома и 76 дворовых территорий.

Салехард, Наталья Ефремова

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