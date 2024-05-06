В маленький надымский посёлок заказали железную фигуру за 1,7 млн рублей

Власти Надымского района заказали для посёлка Правохеттинский железную скульптуру за 1,7 млн рублей. Это четыре плоские изогнутые фигурки, соединённые между собой. Объект называли «семья». Материал изготовления: нержавеющая сталь. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который поставит фигуры в посёлок.
Поставить арт-объект нужно до 1 июля 2024 года. Изделие будет подсвечиваться.
Высота арт-объекта «Семья», согласно техзаданю, около 2 метров. Ширина – около 2,4 метров.
В посёлке проживают около 1 тыс. человек.
Надымский район, Наталья Ефремова
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