В Новом Уренгое осудили взяточников из «Газпром бурение»

В Новом Уренгое осудили за коррупцию сотрудников «Газпром бурение». Это начальник базы производственно-технического обеспечения и комплектации филиала «Уренгой бурение» и его заместитель. Подробности раскрывают в прокуратуре ЯНАО. Там считают, что приговор для взяточников вынесен слишком мягкий.

«В ноябре 2022 года индивидуальный предприниматель, оказывавший транспортные услуги для «Газпром бурение», передал начальнику базы и его заместителю 40 тыс. рублей за подписание фиктивных актов о выполнении работ», – описали фабулу дела в надзорном ведомстве.

Суд назначил виновным наказание ниже низшего предела – штраф 400 тыс. рублей, а также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях сроком на 1 год.

Прокуратура обжаловала приговор. Также ведомство будет добиваться конфискации незаконно полученных денежных средств в доход государства.

Апелляция ещё не состоялась.

Сотрудники предприятия признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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