Прокуратура оспаривает договоры на ремонт арт-резиденции в Ноябрьске из-за нарушений

В Ноябрьске наказали директора МУ «Дирекция муниципального заказа» из-за нарушений при найме подрядчика для создания арт-резиденции. Проблемы выявила прокуратура.

«Директор МУ «Дирекция муниципального заказа» подписала несколько договоров на проведение капитального ремонта арт-резиденции в Ноябрьске с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур», – рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно данных базы «Контур.Фокус», руководителем Дирекции является Светлана Синявская.

Прокурор города в отношении виновного должностного лица возбудил административное дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Директор учреждения привлечена к административной ответственности, назначен штраф в 30 тыс. рублей.



Кроме того, прокуратура округа направила иск в суд об оспаривании незаконно заключенных договоров. Результаты рассмотрения иска контролируется прокуратурой.

На сайте арбитражного суда ЯНАО можно найти иск прокуратуры к ДМЗ и компании «А-строй» о признании договоров недействительными. У этой компании есть контракты на ремонт дворца молодёжи для создания арт-резиденции в Ноябрьске.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube