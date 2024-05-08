Аудиторы засомневались в эффективности арт-резиденций на Ямале

Аудиторы нашли проблемы в работе арт-резиденций на Ямале. Проекты резидентов являются не очень эффективными, отмечают проверяющие. В частности, ревизоры заметили, что мероприятия в «Полярисе» (Салехард) не отличаются разнообразием и в целом студии используются очень редко.

«Ежегодно число резидентов в арт-резиденции «Полярис» меняется незначительно (2022 год – 12 человек, 2023 – 14 человек, 2024 – 13 человек). Количество проведённых резидентами мероприятий варьируется от 0 до 35. Студии арт-резиденции используются нерегулярно. Направление проектов резидентов не меняются и имеют тенденцию к повторению», – пишут сотрудники Счётной палаты Ямала в своём отчёте.

Арт-резиденция «Полярис» в Салехарде открылась в 2021 году. В правительстве сообщали, что «к сотрудничеству отобрано 19 постоянных резидентов и 5 – на проектной основе. Среди них, кроме жителей Салехарда, есть резиденты из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Нидерландов». Чиновники писали, что в арт-резиденции есть всё для реализации творческих проектов: оборудованная медиастудия, театр со зрительным залом и сценой, гримерная и костюмерная комнаты, а также свободное творческое пространство.

В ходе проверки аудиторы СП также обнаружили, что сеть арт-резиденций создаётся без модели функционирования, плана развития и показателей результативности. Есть недостатки в процедуре подачи документов, отбора заявок и получения статуса резидента. Порядок финансовой поддержки проектов резидентов не регламентирован.

«Кроме того, проекты резидентов не имеют чётких целей и задач, а отсутствие комплексного подхода к их реализации приводит к низкой результативности и отсутствию желаемых результатов», – указывают ревизоры.

Проверке подлежали департамент молодёжной политики автономного округа и автономная некоммерческая организация «Окружной молодёжный центр». Молодёжный центр возглавляет Павел Титов, депутат гордумы Салехарда, единоросс. Директором департамента молодёжной политики является Наиль Хайруллин.

Салехард, Наталья Ефремова

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