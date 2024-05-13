Следователи проверяют парня, который показывал пистолет в ночном клубе Нового Уренгоя

Следком занимается видеозаписью из Нового Уренгоя, на которой молодой мужчина показывает в ночном клубе оружие и говорит, что кого-нибудь убьёт. При этом он смеётся и пританцовывает, а вокруг спокойно сидят люди, за кадром тоже слышны шутки. В Сети уже появилось извинение этого человека – он говорит, что никого не хотел напугать. Как выяснилось, видео было снято позавчера, и после того, как оно появилось в Сети, парня задержали полицейские.



«В СМИ и социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой, как сообщается, житель Нового Уренгоя пришёл в ночной клуб с пистолетом и на камеру высказывал угрозы. Следственными органами СК России по ЯНАО по данному факту организована процессуальная проверка», – сообщают в СК РФ.

В видеонарезке, которую публикуют каналы, парень показывает оружие не только в клубе, но и в машине (автомат).



Как рассказал собеседник агентства «Новый День» в ведомстве, мужчина на видео – местный житель Нового Уренгоя. В нескольких источниках появилась инормация о том, что он мигрант, эти сведения неверны. Мужчина живёт в городе с рождения, а вот его отец – иностранец. Пистолет в ночном клубе у хулигана пневматический.

Новоуренгойца уже привлекли к административной ответственности.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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