В Салехарде пьяный лихач ударил головой сотрудника ДПС

В Салехарде пьяный водитель ударил головой полицейского. Хулиган раскаялся и загладил ущерб, поэтому уголовное дело в отношении него прекратили. Однако прокуратура добилась отмены этого решения.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленник в январе 2024 года после задержания нанёс удар сотруднику ДПС головой в область носа. При этом 36-летний житель столицы Ямала был пьян.

Салехардский суд прекратил дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Прокуратура Салехарда указала, что не учтены обстоятельства совершенного преступления, в том числе управление в нетрезвом виде автомобилем на высокой скорости по улицам города. Кроме того, судом оставлено без внимания, что преступлением причинен ущерб, в том числе интересам общества и государства»,– уточнили в надзорном ведомстве.

Суд автономного округа согласился с доводами апелляционного представления, а также участвовавшего в суде апелляционной инстанции прокурора, и отменил постановление о прекращении уголовного дела и передал данное дело на новое рассмотрение.

Салехард, Наталья Ефремова

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