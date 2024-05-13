В Надыме установят навигационные таблички для туристов

В Надыме установят навигационные таблички. На них власти готовы потратить 750 тыс. рублей. Сейчас ищут подрядчиков для поставки объектов.

Всего чиновники определили пять мест для установки: у сквера «Берёзовый», у сквера Хлеба нашей памяти, у почты по улице Зверева, у остановки ДК «Прометей», у бульвара Стрижова.

Столб навигации из металла будет состоять из трубы и закреплённых на ней информационных указателей в форме стрелок. Указатели должны подсвечиваться.

Поставить таблички в Надым нужно будет в течение 70 дней с момента заключения контракта.

Надым, Наталья Ефремова

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