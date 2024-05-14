Ямальцы возмущены запретом АТК «Ямал» на провоз продуктов и деликатесной рыбы в ручной клади

Жители Ямала возмущены запретами АТК «Ямал», которые авиакомпания опубликовала накануне в своих соцсетях. Речь идёт о запрете на провоз продуктов, в том числе рыбы, в ручной клади. Дело в том, что традиционно из городов автономного округа люди везут в другие регионы северную рыбу и деликатесы из оленины. Перевозчик предлагает возить такие вещи в багаже. Однако далеко не все покупают багаж, соответственно, летают только с ручной кладью.

Люди в комментариях просят государственного перевозчика предоставить им правовой акт, в соответствии с которым нельзя провозить продукты. Люди сомневаюся, что этот запрет законный. В ответ представители компании лишь сообщают что такие правила они ввели ещё год назад.

«Аавиакомпания не вправе запретить провозить вещи, не ограниченные в обороте и допускаемые к перевозке в соответствии с правилами, действующими в сфере авиационной безопасности», – написал один из пользователей.

«С едой какую-то дичь придумали, видимо, чтобы багаж покупали, но таким образом, ваш менеджмент просчитался, тк люди будут брать билеты на другие ак. Или пользуетесь тем, что в Салехарде вы монополист?», – поддержал его другой комментатор.

«Я езжу без багажа, а в ручной клади могу привезти детям и родственникам понемногу деликатесов. Они что нас своей жратвой могут удивить во время полёта? Так извините билет Ноябрьск-Сочи стоит 35 т руб ещё и здесь ущемить хотят. Да я га другой компании полечу», – согласился ещё один пассажир.

Много также тех, кто пишет, что всегда берут для детей своё питание, так как самолётная пища либо не подходит, либо её недостаточно. Таким пассажирам АТК «Ямал» предлагает брать перекус «из продуктов твёрдой консистенции без резких запахов для употребления по время перелета в герметичной упаковке».

Салехард, Наталья Ефремова

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