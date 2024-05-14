Житель Ноябрьска назанимал у друзей и банков 12 млн рублей и отдал их мошенникам

Житель Ноябрьска 45 лет отправил более 12 млн рублей мошенникам в попытке заработать на инвестициях. Только через четыре месяца ноябрянин догадался, что его обманули – когда не смог «вывести» свои средства.

После этого мужчина пошёл в полицию, рассказали в пресс-службе управления МД Ямала.

«С января по апрель 2024 года мужчина пытался заработать денежные средства с помощью инвестирования. С потерпевшим связался неизвестный и предложил заработать в сети Интернет. Суть работы заключалась в том, чтобы открыть счёт, вкладывать денежные средства и следить за растущим балансом. Мужчина оформлял кредиты, брал денежные средства у своих родственников, друзей, знакомых и отправлял на банковский счёт» – рассказали в полиции.

Следственным отделом полиции в Ноябрьске возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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