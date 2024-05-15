Ямалец задушил собутыльника и продолжил еще несколько часов пить с компаний

Ямалец пойдет под суд за убийство собутыльника. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 1 марта 2024 года в селе Панаевск в компании, длительное время распивающей спиртные напитки, произошел конфликт между двумя односельчанами. В ходе него 26-летний мужчина задушил 34-летнего собутыльника. Потерпевший скончался на месте происшествия. Компания, между тем, продолжила застолье, смерть приятеля они заметили только спустя несколько часов.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение предъявлено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего,).

Салехард, Елена Васильева

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