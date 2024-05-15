Евросоюз увеличил закупки сжиженного газа с Ямала

«Ямал СПГ» увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза. В период январь-апрель текущего года объемы закупок выросли на процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В цифрах закупленный объем достиг 5,7 млн тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Отмечается, что практически весь прирост поставок в ЕС обеспечила Франция, которая нарастила импорт газа с «Ямал СПГ» в 1,9 раза – до 2,2 млн тонн. Французская TotalEnergies является акционером проекта «Ямал СПГ» и имеет долгосрочный контракт на поставку газа с этого завода.

Европа, по информации Kpler, остается доминирующим рынком сбыта для российского СПГ, несмотря на обсуждающийся в ЕС запрет на импорт газа из России. При этом в марте этого года в Минэнерго заявили, что доля экспорта сжиженного природного газа из РФ в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году.

Салехард, Елена Васильева

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