Из-за холодов вскрытие водоемов на Ямале пройдет в этом году позже обычного

Вскрытие водоемов ото льда на Ямале из-за холодов в этом году произойдет позже. Об этом рассказал директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Тютюнник. По его словам, от ранее составленных прогнозов реальная ситуация отстает на 3-5 дней.

«По вскрытиям. Мужи было ориентировочно 17 мая. Уже понимаем, что из-за минусовых температур на четыре-пять дней позже будет. Пур по прогнозу был 22-23 мая, тоже смещение, на три-четыре дня позже. По Антипаюте сход льда – первая декада июня», – цитирует Тютюника «Север-пресс».

Ледоход на Оби проходит по 30-40 км в день, отметил Тютюнник. Через три-четыре дня он подойдет к границам ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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