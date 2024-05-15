На Ямале растет популяция кречетов. Это значит, что в регионе есть все необходимые условия для обитания птиц. Так считают ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидаты биологических наук Александр Соколов и Иван Фуфачев. Недавно они вернулись из очередной экспедиции, в ходе которой обследовали популяцию кречета – самого крупного и редкого сокола в мире на самой северной в мире железной дороге «Обская-Карская».

Краснокнижные кречеты занимают гнезда воронов на мостовых переходах железной дороги. Ученые зафиксировали рост популяции этих хищных птиц: в этом году орнитологи встретили 32 кречета – рекордное количество за все годы наблюдений. Это говорит о благоприятном состоянии ямальских экосистем и бережной эксплуатации железной дороги, отметили ученые. Они пришли к выводу, что затяжная весна и продолжительные метели в конце апреля-начале мая повлияли на гнездование кречетов. Большинство гнезд до сих пор покрыто толстым слоем плотного снега, что делает их непригодными для размножения. Однако зафиксировано восемь попыток гнездования: в части гнезд родители буквально растопили снег перед откладкой яиц.

С помощью установленных на гнезда автоматических фотокамер ученые планируют зарегистрировать сроки появления птенцов и отследить успех размножения пернатых хищников. В июле исследователи вернутся на трассу, чтоб снять автоматические фотокамеры и взять образцы для генетического анализа.

Салехард, Елена Васильева

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