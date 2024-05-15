Стартовала заявочная кампания на получение образовательных сертификатов для старшеклассников Ямала

На Ямале для старшеклассников стартовала заявочная кампания на получение образовательных сертификатов. В новом учебном году ученики 10 и 11 классов могут пройти дополнительное обучение по двум из шести предложенных предметов.

Для этого необходимо до 30 июня заполнить анкету, рассказав про свои интеллектуальные достижения. Список участников образовательных смен станет известен в августе.

Проект направлен на повышение качества подготовки к ЕГЭ. Планируется выдать 340 образовательных сертификатов – по 170 десятиклассникам и одиннадцатиклассникам. На математику и информатику отведено по 80 сертификатов, физику – 60, химию, биологию, обществознание – по 40.

Образовательный сертификат – это билет на участие в очных или дистанционных профильных сменах с педагогами из сильнейших вузов страны, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрации ЯНАО. Например, в этом учебном году со школьниками занимались преподаватели ИТМО, МФТИ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Новосибирского госуниверситета, московской Ассоциации победителей олимпиад.

По итогам экзаменационной кампании прошлого года у Ямала получилось 23 стобалльника – в два раза больше, чем в 2022. Каждый четвертый выпускник сдал один из экзаменов более чем на 80 баллов, а каждый десятый показал результат выше 90 баллов. Кроме этого, впервые двое ребят дважды сдали ЕГЭ на максимальный балл: Кирилл Павлович из ноябрьской школы № 3 набрал 200 баллов по химии и русскому языку, Екатерина Мокрушина из центра образования поселка Пангоды показала блестящие знания по литературе и русскому языку.

Напомним, что проект по образовательным сертификатам реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова с 2020 года. За это время новые возможности для обучения получили 1413 старшеклассников. По итогам дети демонстрируют результаты ЕГЭ в среднем на 20 баллов выше среднеокружных показателей.

Подробная информация и критерии конкурсного отбора размещены на сайте регионального центра выявления и поддержки одарённых детей Ямала.

Салехард, Елена Васильева

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