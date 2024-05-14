Артюхов и Комиссаров обсудили вопросы сотрудничества региона и президентской платформы

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и ректора Президентской академии, генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова. Речь шла о текущем взаимодействии региона и президентской платформы, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Дмитрий Артюхов отметил, что северяне активно участвуют в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». За более чем пять лет работы платформы в проектах приняли участие более 116 тысяч человек, 649 из них стали финалистами конкурсов и проектов, а 260 – победителями.

Наибольшей популярностью у ямальцев пользуется Всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников и студентов среднего профессионального образования. В нем поучаствовали более 80 тысяч ребят. Ямал четвертый год подряд принимает финалистов конкурса – для школьников организуют экскурсии на промыслы.

Востребован и конкурс управленцев «Лидеры России» – в нем приняли участие 5719 северян. 11 ямальцев стали суперфиналистами, четверо победителями. Назначения на руководящие должности получили 20 участников. В дополнение к федеральным наградам региональные гранты на образование в 230 тысяч рублей получили 39 управленцев.

Стороны обсудили возможность расширения программы стажировок на Ямале. Она действует с 2022 года. Студенты старших курсов и выпускники вузов ежегодно проходят стажировки в исполнительных органах государственной власти, отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«Президентская академия – один из ключевых вузов нашей страны, и мы рады нашему сотрудничеству. Видим новые направления для взаимодействия: выпускники Президентской академии очень востребованы и в экономике, и в государственном управлении, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше ребят имели возможность пройти у нас практику. Ямал – стабильный и уверенно развивающийся регион, но достаточно удаленный, поэтому для многих выпускников это не самое очевидное место для начала карьеры. А мы нуждаемся в молодых специалистах», – отметил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Планируется, что систему подбора для стажировок молодых специалистов выстроят с учетом приоритетных сфер экономики округа. Упор будет сделан на кадры для образования: на Ямал будут привлекать преподавателей китайского языка для реализации проекта «Восточный вектор», учителей-предметников с высоким уровнем владения английским языком, которые будут работать с учениками билингвальных классов, педагогов кванториумов.

Пройти практику в учреждениях региона смогут старшекурсники или выпускники Президентской академии и иных ведущих вузов страны, которые окончили учебные заведения не более двух лет назад. Их средний балл не должен быть ниже 4,7.

«Я рад, что студенты нашей Президентской академии теперь могут пройти практику, стажировку на Ямале или выбрать этот регион в качестве первого места работы. Это замечательная возможность для молодежи. Север – это знаковое место, уникальное. Все ребята, которые побывали на Ямале в рамках очных мероприятий платформы «Россия – страна возможностей», говорят, что получают невероятный эмоциональный заряд от знакомства с регионом и добрыми людьми, которые там живут, с его фантастической природой. Стажеров обеспечат служебным жильем и достойной зарплатой, а адаптироваться на новом месте поможет личный наставник», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Также затронули тему участия северян в программе «Время героев», которая реализуется по инициативе Президента. Ее основная цель – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, а также государственных компаниях.

Салехард, Елена Васильева

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