В Губкинском мужчина убил соседа после замечания из-за затопленной квартиры

В Губкинском мужчина до смерти избил соседа снизу, который пришел жаловаться на потоп. ЧП случилось в конце апреля, тело погибшего несколько дней лежало в квартире. Нападавший уехал с Ямала. Однако силовики его нашли, рассказывают в следственном управлении СК Ямала.



Мужчина с признаками насильственной смерти обнаружен 2 мая 2024 года.



«Установлено, что в ночь с 26 на 27 апреля мужчина обратился к соседу с верхнего этажа с информацией о том, что тот затапливает его квартиру. Обвиняемый, недовольный визитом соседа, жестоко его избил. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался»,– сообщили в Следкоме ЯНАО.



Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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