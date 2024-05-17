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Пятница, 17 мая 2024, 11:31 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Губкинском мужчина убил соседа после замечания из-за затопленной квартиры

В Губкинском мужчина до смерти избил соседа снизу, который пришел жаловаться на потоп. ЧП случилось в конце апреля, тело погибшего несколько дней лежало в квартире. Нападавший уехал с Ямала. Однако силовики его нашли, рассказывают в следственном управлении СК Ямала.

Мужчина с признаками насильственной смерти обнаружен 2 мая 2024 года.

«Установлено, что в ночь с 26 на 27 апреля мужчина обратился к соседу с верхнего этажа с информацией о том, что тот затапливает его квартиру. Обвиняемый, недовольный визитом соседа, жестоко его избил. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался»,– сообщили в Следкоме ЯНАО.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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