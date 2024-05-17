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Пятница, 17 мая 2024, 12:25 мск

Новости Ямал

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В Новом Уренгое сгорела двухэтажная «деревяшка»

фото – тг-канал управления МЧС ЯНАО

В Новом Уренгое сгорел расселённый дом. Сообщение о возгорании «деревяшки» поступило на пульт пожарной охраны в 11:45. Дом двухэтажный, расположен по адресу ул. Сибирская, 47

«На момент прибытия наблюдалось горение второго подъезда. По предварительным данным погибших и пострадавших нет», – сообщили в управлении МЧС ЯНАО.

В 12 часов 31 минуту объявлена локализация пожара на площади 576 м.кв.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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