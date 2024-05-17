В Новом Уренгое сгорела двухэтажная «деревяшка»

В Новом Уренгое сгорел расселённый дом. Сообщение о возгорании «деревяшки» поступило на пульт пожарной охраны в 11:45. Дом двухэтажный, расположен по адресу ул. Сибирская, 47
«На момент прибытия наблюдалось горение второго подъезда. По предварительным данным погибших и пострадавших нет», – сообщили в управлении МЧС ЯНАО.
В 12 часов 31 минуту объявлена локализация пожара на площади 576 м.кв.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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