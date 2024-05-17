Россия и Китай будут вместе развивать Северный морской путь

Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире Первого канала.

«Есть новость: принято решение о создании совместной комиссии по развитию СМП. С российской стороны это деятельность Росатома. С китайской стороны ее возглавит министр транспорта Китайской Народной Республики», – сказал глава российской атомной отрасли.

Как отметил Лихачев, в зону ответственности будущей комиссии входит не только китайский транзит по СМП. «Наша задача – создать в кратчайшие сроки совместную программу расширения китайского транзита по Северному морскому пути, а также по целому ряду других проектов в интересах использования этой глобальной магистрали, которая имеет, конечно, огромный потенциал развития», – сообщил глава Росатома, которого цитирует ТАСС.

Северный морской путь – судоходный маршрут в российской Арктике, который проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения – 5,6 тыс. км. На трассе находятся свыше 50 портов. Маршрут через СМП почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства. В 2013 году вступил в силу федеральный закон, по которому были законодательно закреплены границы СМП.

В 2018 году был принят федеральный закон, наделяющий Росатом функциями в сфере развития инфраструктуры СМП. В 2022 году госкорпорацией, по распоряжению правительства РФ, было учреждено ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» (Главсевморпуть), в чьи задачи вошло управление судоходством на СМП. Кроме механизма выдачи разрешений на плавание в акватории СМП, эта структура имеет право на приостановку ранее выданных разрешений, их возобновление, внесение изменений и прекращение действия. Эти новации введены в условиях роста грузопотока по СМП, чтобы усилить безопасность судоходства в акватории, уточняет ТАСС.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube