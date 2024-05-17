В Салехарде можно погасить уникальную марку с полярным волком

В почтовые отделения Салехарда поступили марки, посвящённые 100-летию Всероссийского общества охраны природы, с изображением полярных волков.

Салехард не случайно попал в число городов, где проходит гашение в честь 100-летия Всероссийского общества охраны природы. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитает три вида волков: сибирский, тундровый и полярный, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Почты России.

На почтовых марках также изображены кречет, пчела-плотник, черноморская афалина. Марки изданы квартблоком тиражом 25 000 экземпляров. Стоимость марки –70 рублей. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для нескольких городов России, включая Салехард.

Приобрести почтовую марку и поставить оттиск специального штемпеля можно в почтовом отделении 629008 по адресу: ул. Матросова, д. 2.

Салехард, Елена Васильева

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