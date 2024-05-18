В Надыме ночью возле бара произошла поножовщина

В Надыме в ночь на 18 мая 2024 года произошла поножовщина возле кафе. Пострадал мужчина 1976 года рождения, он в реанимации. Правоохранители уже задержали нападавшего – это выходец одной из республик в России, гражданин России, сообщает источник агентства «Новый День» в силовых структурах.

Как говорилось в посте в сообществе «Злой и добрый надымчанин», ЧП случилось возле заведения «Гости Паб».

Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительной информации, гости кафе поругались и решили выяснить отношения на улице. Там мужчина 1999 года рождения достал нож и ударил оппонента 1976 года рождения в живот. Пострадавшего госпитализировали.

В пресс-службе УВД обещали в ближайшее время прислать официальный комментарий по факту ЧП.

Надым, Наталья Ефремова

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