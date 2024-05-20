При выписке из роддома семьи Ямала получат сертификат на фотосессию

На Ямале молодым родителям подарят сертификаты на фотосессию – такой подарок анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Каждый родитель хочет запечатлеть самые первые месяцы, недели своего малыша, это всегда очень-очень мило, очень важно для семейного альбома. Наши фотографы ямальские в этот проект активно будут вовлечены», – сказал губернатор «Ямал Медиа».

Такая мера поддержки ознаменует год детства.

Сертификат выдадут вместе с коробкой «Малышу Ямала» .

«Родители, чьи дети появились на свет с начала года или за пределами региона, получат сертификаты в управлениях соцзащиты», – утонили в Депздраве ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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