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Понедельник, 20 мая 2024, 08:04 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

При выписке из роддома семьи Ямала получат сертификат на фотосессию

Фото: pixabay

На Ямале молодым родителям подарят сертификаты на фотосессию – такой подарок анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Каждый родитель хочет запечатлеть самые первые месяцы, недели своего малыша, это всегда очень-очень мило, очень важно для семейного альбома. Наши фотографы ямальские в этот проект активно будут вовлечены», – сказал губернатор «Ямал Медиа».

Такая мера поддержки ознаменует год детства.

Сертификат выдадут вместе с коробкой «Малышу Ямала» .
«Родители, чьи дети появились на свет с начала года или за пределами региона, получат сертификаты в управлениях соцзащиты», – утонили в Депздраве ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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