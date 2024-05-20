На Ямале подросток жестоко избил соседа после просьбы сделать тише музыку

В Тарко-Сале 16 –летний юноша избил соседа после просьбы убавить громкость музыки. ЧП случилось 6 апреля 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«В ночное время в многоквартирном жилом доме компания молодых людей распивала спиртные напитки. Так как шум мешал жильцам подъезда отдыхать, в квартиру к ним зашёл сосед с нижнего этажа и попросил выключить громкую музыку. В ответ на его слова нетрезвый 16-летний юноша нанёс мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате его преступных действий 38-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – уточнили в Следкоме ЯНАО.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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