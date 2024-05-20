В Санкт-Петербурге начались швартовые испытания новейшего атомного ледокола «Якутия». В ходе испытаний необходимо настроить аппаратуру и проверить работу всех систем судна. После этого ледокол будет готов к выходу в арктические районы, где он сможет продемонстрировать все свои возможности.

«Якутия» – четвёртый ледокол проекта 22 220, является самым мощным в мире. Он был создан на Балтийском заводе Объединённой судостроительной корпорации. Два ядерных реактора ледокола могут выдавать мощность более 80 тысяч лошадиных сил.

Другие ледоколы проекта – «Арктика», «Сибирь» и «Урал» – уже работают на Северном морском пути, сообщают «Вести-Ямал».

Санкт-Петербург, Елена Васильева

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