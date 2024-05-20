Ледоход на Ямале задерживается на неделю

Ледоход на Ямале откладывается на неделю. Ранее прогнозировалось, что реки вскроются от зимнего льда в районе 20-22 мая, однако из-за сегодня новая дата сдвинулась на 27 число. Обновленные данные предоставил «Север-Прессу» начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.

«По уточненным данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход на реке Обь в районе Салехарда ожидается 27 мая. При этом погрешность прогноза составляет плюс-минус шесть дней. Предыдущая дата ледохода прогнозировалась на 22 мая», – отметил Михаил Кузнецов.

По его словам, первую подвижку льда на реке Обь зафиксировали в Питляре Шурышкарского района. Закраины на главной водной артерии региона наблюдаются от границы автономного округа и до Аксарки. Уровень воды в районе Салехарда увеличивается примерно на 15 сантиметров в сутки, в районе Горок Шурышкарского района – 24-25 сантиметров. В населенном пункте уровень воды составляет 700 сантиметров, лед начинает движение при отметке в 800 сантиметров.

Первые закраины гидрологи зафиксировали на реке Таз в районе Тольки Красноселькупского района, на остальных основных водных артериях региона пока весенние явления проявляются несильно.

В прошлом году ледоход на Оби в районе Салехарда начался 23 мая. Самый ранний ледоход начался 1 мая 2006 года, самый поздний – 13 июня 1969 года, напоминает «Север-пресс».

За тем, как пойдет лед, можно наблюдать на специальном ресурсе – https://map.yanao.ru/eks/pavodki.

Салехард, Елена Васильева

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