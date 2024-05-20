На Ямале на Оби начал двигаться лед

В ЯНАО на Оби начал двигаться лед. Как сообщает «Север-Пресс», первая подвижка зафиксирована в районе деревни Казым-Мыс. В этом населенном пункте находится первый ямальский гидропост на реке Обь после границы с ХМАО. Также подвижка была отмечена в районе Питляра Шурышкарского района.

В Салехарде ледоход ожидают 27 мая, с недельным отставанием от ранее озвученного прогноза.

Между тем, как сообщает корреспондент «Нового Дня», ледоход на Оби уже несколько лет привлекает туристов из других регионов России. Посмотреть своими глазами на это заворачивающее зрелище прилетают гости из разных регионов России. Билет на самолет из Екатеринбурга в одну сторону стоит чуть более 8 тысяч рублей, гостиница за сутки начинается от 3 тысяч рублей. Кроме того, в экскурсионную программу часто включают рестораны с специалитетами – северной рыбой и олениной, а также знакомство с представителями малых коренных народов.

Салехард, Елена Васильева

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