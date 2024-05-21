На Ямале заметили краснокнижных журавлей

На Ямале заметили возвращающихся с зимовки серых журавлей. Птицы занесены в Красную книгу и не так часто встречаются в природе. Сейчас они возвращаются с зимовки. О том, что несколько птиц люди видели Серых журавлей заметили в окрестностях Ноябрьска. На видео, которое распространяет телеграм-канал «Миг.Ноябрьск» можно отчетливо разглядеть трех журавлей, которые бродят по болотистой местности в 30 км от Ноябрьска.

«Журавль после зимовки в теплых краях прилетает к нам гнездоваться. К слову, эта птица внесена в Красную книгу. У природы все по плану…», – пишет телеграм-канал.

Напомним, что зимой журавль мигрирует на юг – в Испанию, Францию, Северную и Восточную Африку, Ближний Восток, Индию, а также южные и восточные районы Китая.

В России журавли гнездятся главным образом в болотистой местности: кочковатых болотах, окружённых лесом, в заросших осокой или камышом лугах, в заболоченных поймах рек, в том числе – на Ямале и на Урале.

Салехард, Елена Васильева

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